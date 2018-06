Anzeige

Owen (pol)Am Donnerstag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, stieg ein noch unbekannter Täter auf das Dach einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kirchheimer Straße. Dort kletterte er durch ein offenstehendes Dachfenster in ein Zimmer, das nach potenzieller Beute durchsucht wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel dem Täter lediglich ein Bluetooth-Lautsprecher im Wert von rund 50 Euro in die Hände.

Anschließend verschwand der Eindringling vermutlich wieder über das Dachfenster.