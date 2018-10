Anzeige

Neckartenzlingen (pol) Die Tücken der Technik haben am Freitagmittag zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ulrich-Gminder Straße geführt. Eine 31-jährige Mutter setzte gegen 13.30 Uhr ihre 15 Monate alte Tochter in ihren 1er BMW um anschließend den Einkauf verladen zu können. Als die Kleine angegurtet und sicher verstaut war, schloss die Mutter fatalerweise die Fahrzeugtüre. Ihren Autoschlüssel hatte sie zuvor im Wagen abgelegt um beide Hände für die Tochter frei zu haben.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verriegelte das Fahrzeug plötzlich selbstständig. Alle Versuche der Feuerwehr sowie eines hinzugerufenen Automechanikers, den Wagen zu entriegeln, verliefen erfolglos. Letztendlich musste eine Seitenscheibe zertrümmert werden um das Auto öffnen zu können. Die kleine Dame wurde anschließend von einer Notärztin untersucht und wohlbehalten ihrer Mutter übergeben. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz.