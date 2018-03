Anzeige

Esslingen (pol) Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung der L 1192 und der Ruiter Straße ereignet hat. Nach Polizeiangaben war ein 37-Jähriger gegen 21.40 Uhr mit seinem Citroen C1 auf der L 1192 von Nellingen kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Ruiter Straße bei Grün in die Kreuzung einfahren wollte, kam es zur Kollision mit einem Nissan Micra. Dessen 34-jähriger Fahrer war verbotener Weise auf der nur für Busse freigegebenen Ruiter Straße von der Nellinger Linde kommend unterwegs. Da er an der Einmündung mit den Lichtzeichen der Bus-Ampel nichts anfangen konnte, war er trotz Haltesignal in den Kreuzungsbereich eingefahren. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der 37-Jährige das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, musste der Unfallverursacher stationär aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.