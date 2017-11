Anzeige

Esslingen (biz) – Ein Trockner, der im Keller eines Oberesslinger Mehrfamilienhauses in Brand geraten war, hat am Samstagmittag Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei auf den Plan gerufen. Das Treppenhaus war verraucht, doch die Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude unverletzt verlassen. Wegen der Löschmaßnahmen musste die Hirschlandstraße zwischen der Hainbach- und der Georg-Deu­schle-Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der Schaden am Trockner beträgt laut Polizei rund 300 Euro, am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, die Polizei mit zwei Streifenwagen vor Ort.