Weilheim (pol) - Mit ihrem erfolgreichen Ablenkungsmanöver haben am Donnerstagnachmittag zwei Diebinnen in einem Cafe in der Marktstraße einen Bedienungsgeldbeutel mit mehreren Hundert Euro gestohlen, teilte die Polizei mit. Die beiden Frauen betraten gegen 15 Uhr den Gastraum und gaben vor, Unterschriften für eine Taubstummen-Einrichtung zu sammeln. Sie hielten Klemmmappen mit einem Blatt Papier in den Händen und hielten diese den beiden anwesenden Bediensteten vor. Dabei konnten sie diese so geschickt ablenken, dass völlig unbemerkt der Geldbeutel, der im Thekenbereich abgelegt war, während dieser Zeit abhanden kam. Die beiden entfernten sich anschließend in Richtung Brunnenstraße.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen: Etwa 35 Jahre alt war die erste Person. Sie hat dunkle, schulterlange, gelockte Haare und ist circa 160 cm groß und schlank. Sie trug vermutlich eine Brille mit weißem Rand. Begleitet wurde sie von einer 25-30-jährigen, etwa 160-165 cm großen, untersetzten Frau mit dunkeln Haaren. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tatverdächtigen unter Tel. 07023/900520 entgegen.