Anzeige

Kirchheim (pol) - Zwei Trickdiebe haben am Samstagvormittag in einer Kirchheimer Seniorenresidenz einer älteren Frau Bargeld sowie Schmuck und weitere Wertsachen gestohlen.

Polizeiberichten zufolge, waren die beiden Männer in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr in verschiedenen Räumen der Unterkunft unterwegs. Sie gaben sich den Bewohnern gegenüber als Handwerker aus, die die Fenster überprüfen wollten. Die über 90 Jahre alte Frau wurde von einem der beiden Täter abgelenkt, während sich sein Komplize in ihrer Handtasche und ihrem Kleiderschrank zu schaffen machte. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld, sowie Schmuck, eine wertvolle Uhr und vergoldete Baumblätter in bislang unbekanntem Wert.

Von den Dieben liegt folgende Beschreibung vor:

Der erste Täter ist etwa 170 bis 175 cm groß, zirka 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hat kurze, dunkle, nach hinten gegelte Haare, einen dunklen, gepflegten Vollbart sowie einen dunklen Teint.

Bekleidet war der Mann mit einem hellblauen Poloshirt mit der Aufschrift "Service" auf dem Rücken sowie einer grauen Hose und hellen Turnschuhen.

Sein Komplize ist gleich groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er hat einen hellen Teint. Über die Bekleidung liegen keine konkreten Hinweise vor.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 nach Hinweisen zu den gesuchten Tätern. Bereits am 28. August hatte es in einem Seniorenzentrum in Wendlingen einen ähnlichen Fall gegeben. Damals hatte ebenfalls ein vermeintlicher Fensterputzer eine Bewohnerin bestohlen (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 29.08.2017/11.41 Uhr).