Anzeige

Weilheim/Teck (pol) Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, gegen 11.15 Uhr, in der Lindachstraße einem 81-jährigen Mann mehrere Hundert Euro gestohlen, das meldet die Polizei. Der Unbekannte hatte den Senior zuvor auf dem Parkplatz gegenüber eines Drogeriemarktes durch Gestikulieren dazu aufgefordert, für eine Taubstummen-Organisation zu spenden und sich in eine Liste einzutragen. Der 81-Jährige spendete eine kleinere Summe. Der Täter nutzte wohl die Ablenkung des Seniors aus und griff unbemerkt in dessen Geldbörse, was der Bestohlene erst später feststellte. Der Unbekannte wird beschrieben als zirka 170 cm groß und schlank. Er hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter 07021/501-0 entgegen.