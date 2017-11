Anzeige

Filderstadt/Ostfildern (pol) - Von zwei ähnlich gelagerten Fällen von Trickbetrug in Ostfildern und in Bernhausen berichtet die Polizei heute. Opfer waren jeweils Senioren.

In Filderstadt ist ein 77-Jähriger am Dienstagnachmittag in Bernhausen das Opfer einer Trickdiebin geworden. Der Senior stieg, wie die Polizei angibt, um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlstraße in sein Fahrzeug. Als er auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, wurde er von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Sie bat ihn Geld zu wechseln.

Nachdem der Mann bereitwillig seine Geldbörse geöffnet hatte, beugte sich die Unbekannte plötzlich ins Fahrzeug. Anschließend verabschiedete sie sich und verschwand eilends. Kurze Zeit später bemerkte der 77-Jährige, dass er bestohlen wurde. Sein ganzes kurz zuvor abgehobenes Geld war weg. Offensichtlich hatte sich die Täterin ihn gezielt ausgesucht. Die Frau ist etwa 30 bis 35 Jahre alt. Sie hat schwarze zottelige Haare. Zur Tatzeit trug die Gesuchte einen dunklen Mantel.

Im Scharnhauser Park ist ein 84-Jähriger ebenfalls am Dienstagnachmittag auf eine weitere Betrügerin hereingefallen. Der Senior befand sich in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bonhoefferstraße.

Etwa gegen 15 Uhr kam eine bislang unbekannte Frau an sein Auto und klopfte an die Scheibe. Sie zeigte dem Senior einen Zettel auf einer Schreibkladde und gab an, für Behinderte zu sammeln. Auf dem Papier war das Symbol eines Rollstuhls angebracht. Als ihr der Mann etwas Münzgeld aus dem Geldbeutel holte, beugte sie sich zu ihm ins Fahrzeug und küsste ihn noch auf die Wange. Zu Hause bemerkte der 84-Jährige, dass über 100 Euro aus seinem Geldbeutel fehlten. Die Frau ist etwa 40 Jahre alt, zirka 165 cm groß und hat schwarze, schulterlange, glatte Haare. Über die Bekleidung liegen keine Angaben vor.