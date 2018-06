Anzeige

Esslingen (pol)Bei zwei Einbrüchen, die sich in der Nacht zum Mittwoch in Esslingen ereignet haben, ist nach Polizeiangaben jeweils ein Tresor samt Inhalt gestohlen worden. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise in den Gebäudekomplex der Hochschule in der Flandernstraße ein. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Zahlstelle, wo sie einen an der Wand befestigten Tresor entwendeten. Zwischen 17.30 Uhr und sechs Uhr wurde auch in eine Schreinerei in der Siemensstraße eingebrochen. Dort drangen die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss in die Firmenräume ein und durchwühlten das Mobiliar. Mit einem Schranktresor suchten sie das Weite. Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.