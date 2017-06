Neckartenzlingen (pol) - In das Restaurant des Golf-Clubs Hammetweil ist in der Nacht zum Freitag, zwischen ein und fünf Uhr, eingebrochen worden.

Der oder die unbekannten Täter hebelten, wie die Polizei berichtet, eine Tür zu der Gaststätte auf und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen sie einen Tresor aus der Wandverankerung, schleppten ihn in ein Nebengebäude und flexten ihn dort auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machten sich die Eindringlinge aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen, Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.