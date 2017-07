Esslingen (pol) - In eine Firma in der Alleenstraße ist in der Nacht zum Montag gegen 4.20 Uhr eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Offenbar mehrere Täter waren nach dem Einschlagen eines Fensters ins Gebäude gelangt. Aus einem Schrank entwendeten sie einen Einbautresor samt Inhalt. Laut Zeugenangaben flüchteten drei unbekannte Männer aus dem Gebäude, nach denen die Polizei nun fahndet.

