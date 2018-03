Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) In der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 6.30 Uhr morgens hebelte der bislang unbekannte Täter am Eingang die Schiebetür der Bäckerei in der Heilbronner Straße aus den Schienen. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten entdeckte der Einbrecher einen an der Wand montierten Tresor. Dieser wurde gewaltsam entfernt und mitgenommen. Darin befand sich Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker an den Tatort.