Neuhausen auf den Fildern (pol) - Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Kirchstraße entstanden. Ein 34-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem aus einem Traktor und zwei mit Futtermais beladenen Anhängern bestehenden Gespann in Richtung Ortsmitte unterwegs. Wegen mehreren, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und gleichzeitigem Gegenverkehr musste der Mann die Zugmaschine stark abbremsen. Dabei kamen seine beiden Hänger ins Rutschen. Die erste Ankuppelstange knickte ab, der hintere Anhänger driftete gegen einen geparkten Porsche Cayenne, der anschließend noch auf den Gehweg geschoben wurde. Während an dem Gespann überschaubarer Schaden in Höhe von 1.000 Euro entstand, traf es den Porsche härter. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kirchstraße musste vorrübergehend gesperrt werden, bis die beiden Anhänger mit Hilfe zweier weiterer Traktoren geborgen waren.