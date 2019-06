Albershausen (red) In Albershausen im Kreis Göppingen hat sich am Samstag ein Traktor selbständig gemacht und ist erst nach etwa 300 Metern von einem Bach ausgebremst worden. Der Schlepper war von seinem Fahrer, ohne die Bremse anzuziehen, beim Altpapiersammeln abgestellt worden und setzte sich dann in Bewegung. Im Bach lief eine geringe Menge von Betriebsstoffen aus.Am Traktor und Anhänger entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Uhingen und Albershausen waren mit 26 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier ermittelt nach Rücksprache mit der Staatsanwalt wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung.