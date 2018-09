21.9.2018 In einer Oberboihinger Firma fängt ein Trafo Feuer.

Oberboihingen (pol) Offenbar aufgrund eines technischen Defektes ist am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein Trafo einer Firma in der Nürtinger Straße in Brand geraten. Nachdem dieser vom Stromnetz genommen wurde, konnte er durch die Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehren Oberboihingen, Unterensingen und Nürtingen waren vor Ort.