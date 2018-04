Anzeige

Esslingen (pol) Gegen 5.45 Uhr fuhr der 57-jährige Lenker eines Toyota RAV4 die Landhausstraße in Richtung Alte Heusteige entlang und übersah an der Kreuzung mit dem Veilchenweg den von rechts kommenden Peugeot 206 eines 27-Jährigen. Dessen Auto wurde durch den Aufprall anschließend noch gegen einen Gartenzaun geschoben. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von zusammen rund 10.000 Euro, wobei der nicht mehr fahrtüchtige Peugeot von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden musste.