Kirchheim (pol) - Kanufahrer haben am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr, die Leiche eines toten Mannes treibend in der Lauter festgestellt. Rettungskräfte konnten den 55- jährigen Mann bergen. Polizeiangaben zufolge, stammt der Verstorbene aus Leinfelden-Echterdingen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Todesursache dauern derzeit noch an. Konkrete Hinweise auf eine Gewalttat liegen laut Polizeibericht nicht vor. Auch ein Unglücksfall wird derzeit als Ursache von den Spezialisten geprüft.

