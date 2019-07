Köngen (red) Am Freitagvormittag wurden Rettungskräfte und die Polizei in die Schubertstrasse nach Köngen gerufen worden. Nach ersten Informationen lag eine tote Person in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, eine weitere Person war verletzt. Die Polizei geht aktuell von einem tragischen Unglücksfall aus. Mehr dazu folgt in Kürze.