Anzeige

Stuttgart (red) - Gegen 12:45 Uhr ist von Passanten eine leblose Person in einem See in der Vollmöllerstrasse in Stuttgart-Vahingen entdeckt worden. Sie verständigten Feuerwehr und Polizei. Diese konnten den Mann leider nur noch tot bergen. Über die genauen Umstände beziehungsweise die Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt.