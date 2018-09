Anzeige

NeuhausenIm Fall der ermordeten 84-Jährigen, die am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Lindenstraße in Neuhausen gefunden wurde, gibt es auch Tage nach der Tat noch keinen Durchbruch bei den Ermittlungen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben damit beschäftigt, Unmengen von Spuren zu sichern und auszuwerten, die zum Mörder der 84-Jährigen führen könnten. Bislang jedoch ohne Erfolg. Man stehe nach wie vor ganz am Anfang der Ermittlungen – und hoffe auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung, heißt es von der Polizei.

Fest steht bislang nur, dass die Frau, die allein in der Wohnung in der Lindenstraße wohnte, am Montagabend gegen 21 Uhr getötet wurde. Gefunden wurde sie am Morgen danach gegen 8.30 Uhr von der Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes, die die 84-Jährige betreute.

Die Polizei geht nach wie vor von einem Mord aus. Möglich ist, dass es sich um einen Raubmord handelt. Dafür spricht, dass die Wohnung der Frau durchwühlt worden ist. Allerdings gibt es keine Einbruchsspuren. Deshalb halten die Ermittler es für denkbar, dass das Opfer dem Täter die Tür geöffnet hat. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang zu einem Trickdiebstahl, dem die 84-Jährige im Jahr 2015 zum Opfer gefallen war. Damals hatte die Seniorin die Betrüger in ihre Wohnung gelassen, wo sie sie bestohlen hatten. Ob die beiden Taten in Beziehung zueinander stehen, werde untersucht, sagt Frank Natterer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Unmengen an Spuren werden ausgewertet

Die 40-köpfige Sonderkommission „Linde“ ermittle nach wie vor in alle Richtungen, betont Natterer. Es sei keineswegs klar, dass es sich um einen Raubmord handele. Sollte sich dies aber herausstellen, dann wäre das laut Natterer eine sehr ungewöhnliche Straftat: „Raubmorde kommen sehr selten vor. In der Regel werden Tötungsdelikte bei Streitereien begangen oder sind Beziehungstaten.“

Nach wie vor habe man keinerlei Anhaltspunkte dafür, wie und wohin der Täter geflüchtet sein könnte, sagt Natterer. Die Polizei wisse nicht einmal, ob der Mörder zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs war. Die Lindenstraße liegt allerdings günstig für Gauner, die nach ihrer Tat schnell das Weite suchen wollen: Sie befindet sich wenige hundert Meter von der Auffahrt auf die Autobahn A 8 entfernt. Man stehe aber immer noch am Beginn der Ermittlungen, auch weil es Unmengen an Spuren auszuwerten gelte. „Da reichen auch 40 Leute nicht, um diese Menge schnell abzuarbeiten“, erklärt der Sprecher. Auch deshalb sei man weiter auf Zeugenhinweise angewiesen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei weiterhin unter Telefon 0711/3 99 01 74 oder per Mail an esslingen.kd.soko-linde(at)polizei.bwl.de entgegen.

Die Polizei rät zur Vorsicht

Völlig unabhängig von dem jetzigen Tötungsdelikt kommt es immer wieder vor, dass Personen sich unter einem Vorwand Zutritt in Wohnungen verschaffen, sich als Handwerker oder Beauftragte einer Firma oder Behörde ausgeben, eine Notlage vortäuschen oder um Almosen bitten, dann aber die Situation für einen Diebstahl ausnutzen, ohne dass es zu einer Gewaltanwendung kommt.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, die Bevölkerung auf diese Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen:

Schließen Sie nicht nur bei Abwesenheit, sondern auch nachts Türen stets ab.

Lassen Sie keine Fenster offen, durch die jemand einsteigen könnte.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung oder ins Haus, auch nicht in den Flur eines Mehrfamilienhauses.

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer davor steht.

Alarmieren Sie in verdächtigen Situationen unverzüglich die Polizei.