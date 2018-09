Anzeige

Plochingen (pol) Ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro ist an einem VW Passat entstanden, der sich am Freitagmorgen zwischen Plochingen und Reichenbach, auf der Überleitung von der L 1192 zur L 1201, überschlagen hat. Kurz nach 6.30 Uhr kam der 21-jährige Fahrer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Daraufhin kippte der Wagen nach links auf die Seite, ehe er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der junge Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Den Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen beziffert die Polizei mit rund 1.500 Euro. Auch die Feuerwehr Reichenbach war mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.