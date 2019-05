Esslingen (red) Ein 30-jähriger Frühlingsfestbesucher begab sich am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr laut Polizei leichtsinnig in Lebensgefahr. Ein Zeuge meldete, dass der im Landkreis Freudenstadt wohnende Mann im Bahnhof Obertürkheim, vom Bahnsteig 6 aus, den Gleisbereich betrat und in Richtung Esslingen lief. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei sperrten daraufhin die Bahnstrecke zwischen Obertürkheim und Mettingen und suchten den Gleisbereich ab. Gegen 22.40 Uhr trafen die Polizeibeamten den mit etwa 1,9 Promille alkoholisierten Mann an. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass er nach Hause laufen wollte. Durch die polizeilichen Gleissperrungen in der Zeit von 22.16 Uhr bis 22.57 Uhr kam es zu mehreren Zugverspätungen und -ausfällen.

Warnung

Aufgrund der sich wiederholenden Vorfälle weist die Bundespolizei eindringlich daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Besonders im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Frühlingsfest betreten Reisende häufig unerlaubt den Gleisbereich. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt.