Anzeige

Esslingen-Berkheim (pol) - Wie die Polizei um 12.40 Uhr berichtet, hat sich in Berkheim in der Kastellstraße eine tonnenschwere Presse nach dem Abladen selbstständig gemacht. Ein Fahrzeug wurde dabei beschädigt, ein weiteres komplett zerstört. Es gab keine Verletzten. In Kürze mehr.