Pleidelsheim (pol) - Einen tödlichen Verkehrsunfall gab es am frühen Sonntagmorgen auf der A81 bei der Anschlussstelle Pleidelsheim. Gegen 05.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Pleidelsheim kam das Fahrzeug, auf bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen und schanzte über die Leitplanke in ein neben der Fahrbahn befindliches

Regenrückhaltebecken. Dort versank das Fahrzeug schließlich im rund zwei Meter tiefen Wasser. Der Fahrer und sein 25jähriger Beifahrer konnten sich leicht verletzt retten. Ein weiterer, 26jähriger

Mitfahrer, welcher sich auf der Rückbank befand, verstarb jedoch im Unfallfahrzeug unter Wasser. Um die Person und das Fahrzeug zu bergen, waren Taucher und ein Kran im Einsatz. Insgesamt war die

Feuerwehr mit 11 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, darunter zwei Notärzte, vor Ort. Außerdem war die DLRG mit 23 Personen im Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird nach Polizeiangaben auf 20 000 Euro geschätzt.

