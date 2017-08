Neidlingen (pol) - Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag im Gewann "Hassen" in Neidlingen. Auf einer heimischen Obstwiese geriet, nach Angaben der Polizei, ein 32-jähriger Traktorfahrer mit seinem angehängten Heuwender an einem Hang ins Rutschen, worauf der Traktor umkippte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der durch Familienangehörige verständigte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Anzeige