Kohlberg (pol) - Zu einem Unglücksfall mit tödlichem Ausgang ist es am Dienstag auf einer Obstwiese in Verlängerung des Brühlwegs gekommen. Ein 82-jähriger Mann wollte dort am Vormittag seine Obstbäume schneiden, berichtet die Polizei. Er stellte eine Holzleiter hierzu recht steil an einem Apfelbaum an und stieg hinauf. In der Folge dürfte er nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei aus einer Höhe von mehreren Metern zu Boden gestürzt sein. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort verstarb. Ein Passant entdeckte den leblosen Mann gegen 10.30 Uhr. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.