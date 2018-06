Anzeige

Filderstadt(pol)Am Mittwochabend um 18:30 Uhr ist es auf der Verbindungsstraße zwischen Bonlanden und Bernhausen, kurz vor der Unterführung der B27, zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 24-Jährige befuhr die Verlängerung der Ringstraße von Bonlanden her kommend in Richtung Bernhausen. 150 Meter nach dem Ortsschild von Bonlanden fuhr ein 76-jähriger PKW Fahrer aus Filderstadt mit seinem Honda von einem Feldweg auf die Straße ein und übersah den Motorradfahrer. Dieser fuhr in der Folge frontal in die Fahrertüre des PKW. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der PKW Lenker kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr Filderstadt mit einem Fahrzeug und 6 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich auf circa. 7.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter beauftragt.