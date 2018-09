Anzeige

Bissingen (pol) Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 29-Jährige mit seinem Motorrad gegen 14.30 Uhr auf der Ochsenwanger Steige in Richtung Ochsenwang. Vermutlich in einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Ducati. Der Mann stürzte und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass direkt ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ochsenwanger Steige komplett gesperrt werden.