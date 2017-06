Reichenbach (pol) - Ein Schaden in Höhe von zirka 20.000 Euro ist laut Angaben der Polizei bei einem fatalen Wendemanöver am Dienstagnachmittag entstanden.

Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Auto kurz vor 16 Uhr von der Querspange herkommend in Richtung Reichenbach zur L 1192. Vom Beschleunigungsstreifen aus wollte der Fahrer auf der Landesstraße wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Peugeot eines gleichaltrigen Mannes, der auf der L 1192 von Plochingen kommend in Richtung Reichenbach unterwegs war. Der Peugeot wurde nach dem Aufprall in den Straßengraben gedrängt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.