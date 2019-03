Aichwald (pol) Ein teures Missgeschick ist einem Paketzusteller am Dienstagmittag in Krummhardt unterlaufen. Der 25-Jährige hatte sein Fahrzeug um 13 Uhr in der Straße Schauinsland abgestellt. Da der Mann offenbar vergaß, die Handbremse anzuziehen sowie einen Gang einzulegen, machte sich der Sprinter selbstständig. Der Mercedes rollte etwa zehn Meter bergab, kam in ein Gebüsch und kippte nach rechts um. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppkran wieder aufgerichtet werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.