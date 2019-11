Esslingen/ Nürtingen (pol)Der 71-Jährigen Frau aus Esslingen haben die Kriminellen in mehreren Telefonaten vorgegaukelt, der Neffe der Seniorin benötige dringend Geld für einen Wohnungskauf. Laut Polizei holte diese daraufhin eine größere Summe Bargeld aus einem Bankschließfach, um sie dem Anrufer zu übergeben. Zur Abholung gegen 11.00 Uhr erschien allerdings nicht wievereinbart der Neffe, sondern eine Frau. Diese hatte laut Beschreibung kurzes schwarzes Haar, eine kräftige Statur und gebräunte Haut. Sie soll ca. 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 165 cm groß sein. Außerdem trug sie eine Brille und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.

Am späten Donnerstagabend gaben sich Telefonbetrüger bei einem 71-Jährigen aus Nürtingen als Beamte des örtlichen Polizeireviers aus und erzählten ihm eine frei erfundene Geschichte von einem drohenden Einbruch. Ein Kollege werde noch am selben Abend an der Haustür alle Wertgegenstände und Bankunterlagen abholen und sie in Verwahrung nehmen. Am Montag könne der 71-Jährige seine Wertsachen bei einem Kollegen namens Kaiser beim Polizeirevier aus einem Schließfach wieder abholen. Während der Übergabe der Bankunterlagen und Wertsachen gegen 23.00 Uhr überreichten die Kriminellen dem 71-Jährigen ein Mobiltelefon. Am anderen Ende der Leitung wiederholte besagter Herr Kaiser die Anweisungen aus dem vorherigen Telefonat. Der Abholer wird als ca. 165 cm groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug dazu eine beige Basecap. Der Unbekannte sprach mit russischem Akzent. Das Polizeirevier Nürtingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

07022/9224-0 entgegen.

Die Polizei bietet Informationen zu den Betrugsmaschen und Tipps zum Schutz vor diesen an.