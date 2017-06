Nürtingen (pol) - Am Samstag geriet gegen 23.20 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Fernsehgerät in einer Wohnung in Brand. In der Wohnung in der Kapfstraße hielten sich die 49-jährige Bewohnerin sowie die 13-jährige Tochter auf. Die 13-Jährige und ein 54-jährigen Hausmitbewohner konnten den Brand mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Durch die Feuerwehr wurde die komplett verrauchte Wohnung druckbelüftet. Die 13-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Kinderklinik. Die 49-jährige Bewohnerin verbrachte die Nacht über bei Verwandten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst befand sich ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Es entstand lediglich geringer Schaden.

Anzeige