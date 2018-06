Anzeige

Deizisau (pol) - Mit einem BMW ist ein 19-jähriger Autofahrer am Samstagabend auf Abwege geraten. Als er gegen 18 Uhr in der Straße Riederwiesen die Herrschaft über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, steuerte er unabsichtlich die Treppe zu einer Gaststätte an. Der Wagen rollte die Stufen hinunter und kam an einem Baum zum Stillstand. Dabei entstand am Auto und am Treppengeländer ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand.