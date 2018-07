Anzeige

Wendlingen (pol)Nach einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, fünf Uhr, in der Straße Am alten Sportplatz ereignete, ist die Polizei einem Tatverdächtigen auf der Spur. Ein zunächst unbekannter Täter hatte an einem auf einer Freifläche am Ende der Straße abgestellten Traktor mit einer dort herumliegenden Stahlfelge die Frontscheibe eingeschlagen. Dabei hatte er offenbar nicht nur Kleidungsstücke zurückgelassen, sondern auch persönliche Papiere verloren. Die Überprüfung des 43-jährigen Besitzers der Gegenstände erhärtete den Tatverdacht, sodass er nun einer Anzeige entgegen sieht.