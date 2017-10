Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Die Polizei hat am Dienstagabend drei Männer festgenommen, die auf dem Wertstoffhof in der Sielminger Straße Elektronikschrott stehlen wollten. Das teilt die Polizei mit.

Kurz vor 21 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er gerade mehrere Männer beobachtet habe, die mit einem weißen VW Sharan am Wertstoffhof vorgefahren seien und sich nun in verdächtiger Weise im Bereich des Elektronikschrottes auf dem umzäunten Areal aufhalten würden. Es seien Lichtkegel von Taschenlampen sichtbar. Die kurze Zeit später eintreffende Streifen konnten drei Personen im Alter von 29, 35 und 54 Jahren vor dem Haupteingang vorläufig festnehmen. In den von ihnen mitgeführten Rucksäcken und Reisetaschen befand sich überwiegend Elektronikschrott von geringem Wert, der aus Containern des Wertstoffhofes stammte. Das Gelände wurde daraufhin im Anschluss noch von den Polizeihundeführern und der Besatzung eines Polizeihubschraubers erfolglos abgesucht. Die Männer aus Weilheim sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.