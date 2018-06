Anzeige

Stuttgart (pol)Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag um 23 Uhr eine Tankstelle an der Heilbronner Straße überfallen. Nachdem der Mann die Tankstelle betreten hatte, bedrohte er die allein anwesende 54-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau übergab dem Täter daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Nachdem der Mann die Tankstelle verlassen hatte, flüchtete er zu Fuß die Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Beschreibung des Täters: Etwa 25 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Teint. Bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und dunkler Hose. Er war bei der Tatausführung mit einem dunklen Tuch oder Schal maskiert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +49 711 89905778 entgegen.