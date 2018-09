Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 47-Jähriger ist am Montagvormittag mit einem Tanklaster auf der A8 in Richtung Karlsruhe verunglückt. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, hat der Mann gegen 11 Uhr beim Befahren der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Richtung Karlsruhe im Ausgang des dortigen Kurvenbereichs die Kontrolle über sein mit 21 Tonnen Flüssigklebstoff beladenes Fahrzeug verloren - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Tanklastzug geriet in Schräglage, kippte schließlich um und rutschte über die Durchgangsfahrbahn gegen die Mittelleitplanke. Der 47-Jährige wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte nach Angaben der Polizei aber von Ersthelfern befreit werden, die auch einen beginnenden Brand an dem Fahrzeug löschten. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart waren mit 42 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen am Unfallort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Durchgangsfahrbahn in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 15.30 Uhr war die Ladung in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an.