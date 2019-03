Nürtingen (pol) Am frühen Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Verlag in der Ohmstraße einzubrechen und wurde von einer Mitarbeiterin überrascht und flüchtete. Eine Mitarbeiterin des Verlages hielt sich noch im Gebäude auf, als sie den durch den Einbrecher entstandenen Lärm hörte. Die Frau schloss sich ein und verständigte die Polizei. Da der Einbrecher nach ihrer Einschätzung näher kam, rief sie diesem zu, sie hätte die Polizei verständigt, worauf der Täter unerkannt flüchtete. Zeugen, die den Ermittlern des Polizeireviers Nürtingen Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 07022/92240 bei der Polizei in Nürtingen.