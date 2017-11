Anzeige

Kirchheim (pol) - Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kirchheimer Schlierbacher- und Walkstraße ihr Unwesen getrieben.

In der Walkstraße gelangten die Täter vermutlich über die Tiefgarage in das Bürogebäude einer Immobilienverwaltung. Dort hebelten sie im Obergeschoss eine Tür auf. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und machten sich, ohne die Räumlichkeiten betreten und durchsucht zu haben, davon. Zurück blieb ein Schaden von etwa 300 Euro.

In der Schlierbacher Straße brachen die Unbekannten in weitere Objekte ein. Vermutlich ebenfalls über die Tiefgarage gelangten sie in einen Gebäudekomplex. Der erste Versuch, eine Bürotür aufzuhebeln, scheiterte, weshalb die Täter sich einem anderen Büro zuwendeten, wo sie die Eingangstür öffnen konnten. Sie druchsuchten die Räume und öffnteten einen Schrank gewaltsam. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sie auch hier wieder ohne Beute ab. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Durch einen Hintereingang gelangten die Einbrecher auch in das Gebäude einer Stiftung. Mit im Keller aufgefundenem Werkzeug wollten sie einen massiven, größeren Tresor im Büro aufhebeln, was aber nicht gelang. Sie versprühten im Anschluss den Inhalt eines Feuerlöschers, den sie im Keller vorfanden. Nach den bisherigen Feststellungen nahmen die Unbekannten aus dem Büro nichts mit. In einem Schlüsselkasten im Küchenbereich hingen Schlüssel für einen Renault Kangoo. Die Einbrecher nahmen die Schlüssel und fuhren mit dem neben dem Gebäude geparkten Pkw davon. Das Fahrzeug, Farbe blau, mit dem amtlichen Kennzeichen ES-GR 474, hat einen Zeitwert von etwa 5.000 Euro. Auf der Motorhaube befindet sich eine Aufschrift: "Stiftung Tragwerk" und an den Seiten die Aufschrift "Grau".

Die Polizei Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen sowie zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter 07021/5010 entgegen.