Anzeige

Wendlingen (pol) Am Dienstag gegen 19.30 Uhr ist es in der Blumenstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen, bei welchem der Täter durch die nach Hause kommende Wohnungsinhaberin gestört wurde. Der Täter schlug die Scheibe der Terrassentür einer im EG liegenden Wohnung des Mehrfamilienhauses ein und gelangte so in die Wohnung. Ein Nachbar hörte das Scheibenklirren und verständigte sofort die Polizei. Nahezu zeitgleich kam die Bewohnerin nach Hause und sah noch eine männliche Person über die Terrasse in Richtung Fabrikstraße flüchten. Eine sofort eingeleitet Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß, schlank, trug Blue Jeans, eine graue bis zur Hüfte reichende Daunenjacke sowie eine Mütze. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort.