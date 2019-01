Anzeige

Esslingen (pol) Gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen nach eigenen Angaben wegen mehrerer Eigentumsdelikte. Die Verdächtigen wurden nach einem Auto-Aufbruch im Stadtteil Sulzgries am Sonntagnachmittag von der Polizei festgenommen und befinden sich zwischenzeitlich in Haft.

Ein Zeuge hatte am Sonntag, gegen 15 Uhr, die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass in einer Tiefgarage in der Sulzgrieser Straße ein Auto aufgebrochen worden sei und sich mehrere Unbekannte in dem Wagen befänden. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen waren die Personen zunächst nicht mehr festzustellen. Durch einen weiteren Zeugenhinweis konnten die beiden einschlägig polizeibekannten Verdächtigen in der Nähe der Tiefgarage in einer Hütte ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten fanden dabei auch eine Fernbedienung für das automatische Garagentor der Tiefgarage. Wie sich später herausstellte, war der Handsender vor wenigen Tagen in derselben Tiefgarage aus einem unverschlossenen Pkw entwendet worden. Außerdem wurden bei dem Duo Gegenstände aufgefunden, die mutmaßlich bei zurückliegenden Einbrüchen in einen Einkaufsmarkt im Stadtteil Sulzgries gestohlen worden waren.

Gegen den wohnsitzlosen Jugendlichen lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart wegen zurückliegender Diebstahlsdelikte und Einbrüche vor, an denen nach derzeitigem Ermittlungsstand teilweise auch der 19-Jährige beteiligt gewesen sein soll.

Beide Beschuldigte wurden am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den gegen den 17-Jährigen bestehenden Haftbefehl in Vollzug.

Auch gegen den 19-Jährigen wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen dauern weiter an.