Esslingen (pol) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde eine 88-jährige Frau aus Esslingen vermisst. Aufgrund einer Erkrankung musste die Polizei davon ausgehen, dass die Frau orientierungslos war und sich womöglich in einer hilflosen Lage befindet. Für die Suche nach der Vermissten wurden deshalb ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifenwagen sowie mehrere Rettungshundestaffeln eingesetzt. Eine Polizeistreife konnte die sichtlich erschöpfte Frau, die eigentlich in Berkheim zuhause ist, am frühen Samstagmorgen in einem Waldgebiet bei Esslingen antreffen. Obwohl es ihr den Umständen entsprechend gut ging, entschied der hinzugerufene Rettungsdienst die Dame zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik zu bringen. Die Suche dauerte von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 8 Uhr, an.