Stuttgart-Süd/-Mitte (pol) Unbekannte Trickdiebe haben laut Polizeiberichten am Freitagmittag in einem Geschäft an der Filderstraße die Verkäuferin abgelenkt und Bargeld erbeutet. Bereits am Donnerstag haben Unbekannte aus der Wohnung einer 89-Jährigen an der Stitzenburgstraße Schmuck gestohlen. An der Filderstraße betrat zunächst ein Täter gegen 12.55 Uhr das Geschäft, kurze Zeit später sein Komplize. Der Komplize verwickelte die 75-jährige Verkäuferin in ein Gespräch, währenddessen stahl der erste Täter mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Einer der Täter war etwa 30 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und trug eine Basecap. Der zweite Täter war etwa 50 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Auch er war dunkel gekleidet und schlank. Beide Täter hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. An der Stitzenburgstraße klingelte ein Unbekannter gegen 17.30 Uhr an der Wohnungstüre der Seniorin. Er gab vor, wegen eines Wasserrohrbruchs die Leitungen überprüfen zu müssen. Während sich der Mann mit der Seniorin im Badezimmer aufhielt, gelangte offenbar ein Komplize in die Wohnung und stahl zwei Perlenketten im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst am Freitagabend und zeigte ihn erst am Samstag bei der Polizei an. Sie beschrieb den Unbekannten als etwa 50 Jahre alt, zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkle Haare, trug einen Winteranorak und sprach hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.