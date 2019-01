Anzeige

Stuttgart (ots)Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn ist am Samstagabend an der Kreuzung Nordbahnhof-/Rosensteinstraße ein 18-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Bildergalerie: Samstagabend ist ein 18-jähriger BMW-Fahrer in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammengestoßen.

Polizeiangaben zufolge wollte der in Richtung Nordbahnhof fahrende, ortsunkundige BMW-Fahrer gegen 20.35 Uhr offenbar auf Höhe der Rosensteinstraße verbotswidrig wenden, stieß mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen, die in Richtung Remseck unterwegs war, und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der BMW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Stadtbahnverkehr war bis gegen 22.25 Uhr unterbrochen.