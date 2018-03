Anzeige

Deizisau (pol)Eine stark alkoholisierte Frau ist am Dienstagmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Polizei fiel die 39-jährige Fiatfahrerin anderen Verkehrsteilnehmern kurz vor 12 Uhr durch ihre unsichere Fahrweise in der Plochinger Straße auf. Sie war mit ihrem Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und kam mehrere Male gegen den Bordstein. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Fiat auf dem Parkplatz eines Discounters in derselben Straße feststellen. Die Fahrerin saß noch in ihrem Auto. Sie hatte mehrere kleine, leere Wodkaflaschen im Fahrzeug und gab an, viel getrunken zu haben. Bei einem Alkoholtest wurde schließlich ein Wert von weit über drei Promille gemessen. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Anschließend wurde sie in die Obhut von Angehörigen übergeben.