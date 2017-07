Esslingen (pol) - In der Ulmer Straße ist laut Polizei am Donnerstagmorgen eine Motorradfahrerin beim Abbremsen zu Fall gekommen. Die 17-jährige Fahranfängerin war gegen 10 Uhr mit ihrer Honda 125R zur Einmündung der Fabrikstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt anhalten wollte, bremste sie ab und kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Mit Prellungen wurde sie zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht. An ihrem Zweirad entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

