Landkreis Esslingen (pol) - Der Sturm am Wochenende verursachte im Landkreis Esslingen zahlreiche Schäden, wie die Polizei berichtet. So zum Beispiel in Lenningen, wo ein Baum auf eine Grundstücksmauer stürzte, was Reparaturarbeiten in Höhe von 10.000 Euro nach sich ziehen wird.

In Notzingen, Echterdingen, Denkendorf, Kirchheim/Teck, und Nürtingen entwurzelten starke Windböen jeweils Bäume, die auf geparkte Fahrzeuge stürzten und dabei Schäden von insgesamt etwa 5.000 Euro verursachten. In der Gotthardt-Müller-Straße in Filderstadt stürzte ein Baum auf ein Wohngebäude und verursachte dort Schäden, die auf etwa 1.000 Euro beziffert werden.

In der Weberstraße in Nürtingen erfasste eine Windböe die Metallabdeckung eines Mülltonnenunterstandes, schleuderte sie gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

In Denkendorf wurden an der Raststätte Kleintransporter umgeweht.

Im ganzen Kreisgebiet verursachten umgewehte Bauzäune und Mobiltoiletten zahlreiche Einsätze.

Das Wetter hat sich zwischenzeitlich beruhigt und es soll die Woche über trocken bleiben, wie der Wetterdienst berichtet.