Satellitenschüssel in Reichenbach.

Satellitenschüssel in Reichenbach.

Strommast in Berkheim.

Strommast in Berkheim.

Esslingen (red) Der Sturm, der am Dienstagnachmittag über den Landkreis Esslingen zog, hat in der Waldstrasse im Esslinger Stadtteil Berkheim einen Strommast umgelegt, der dann ein Gebäude getroffen hat. In Reichenbach ist eine Satschüssel vom Wind abgerissen worden.