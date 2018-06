Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, brannte aus bislang unbekannten Gründen ein Gartenhaus im Bereich des Neckarhaldenwegs in Esslingen. Bei den Löscharbeiten erlitt eine Einsatzkraft der Feuerwehr einen Stromschlag und musste zur Beobachtung in ein Klinikum eingeliefert werden, wie die Polizei berichtet.

Die Feuerwehr Esslingen befand sich mit vier Fahrzeugen, 20 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen und Spezialisten der Spurensicherung von der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.