Esslingen (pol) - Mehrere Anwohner einer Unfallstelle hatten am frühen Montagmorgen für kurze Zeit keinen Strom mehr, nachdem ein Stromverteilerkasten beschädigt worden war, teilte die Polizei mit. Demnach fuhr Ein 22-Jähriger mit seinem Smart um 6.30 Uhr die Talstraße in Richtung Stettener Straße entlang. Zeitgleich kam ihm in der Mitte der Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, da auf beiden Seiten mehrere Fahrzeuge geparkt waren. Dem jungen Mann reichte es nicht mehr abzubremsen und er krachte gegen einen auf seiner Seite abgestellten Anhänger. Dieser wurde durch die Kollision gedreht und auf den Grünstreifen beziehungsweise den Gehweg geschoben. Hierbei beschädigte der Anhänger den Stromverteilerkasten. Verantwortliche des Stromversorgers wurden unverzüglich verständigt und kümmerten sich um den Schaden. Der Unfallverursacher zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5500 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an dem Stromkasten lässt sich noch nicht beziffern.

